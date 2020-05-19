Пожар произошел в здании завода на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В производственном здании на территории завода на юго-востоке столицы вспыхнул пожар, сообщает ТАСС.

Завод расположен в Кузнечном тупике, 6, строении 1. Общая площадь строения – 8 тысяч квадратных метров.

Возгорание произошло на третьем этаже. Весь персонал эвакуировали. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар охватил общежитие на юге Москвы. Возгорание произошло на Чертановской улице, доме 43, корпусе 2. Очаг пожара располагался в квартире на седьмом этаже.

В результате происшествия пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

