Пожар произошел в здании завода на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В производственном здании на территории завода на юго-востоке столицы вспыхнул пожар, сообщает ТАСС.
Завод расположен в Кузнечном тупике, 6, строении 1. Общая площадь строения – 8 тысяч квадратных метров.
Возгорание произошло на третьем этаже. Весь персонал эвакуировали. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар охватил общежитие на юге Москвы. Возгорание произошло на Чертановской улице, доме 43, корпусе 2. Очаг пожара располагался в квартире на седьмом этаже.
В результате происшествия пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.