Пожар площадью более 6,5 тыс кв м произошел на подмосковном складе

Крупный пожар произошел на подмосковном складе

Склад загорелся в микрорайоне Хлебниково в подмосковном городе Долгопрудный, передает ТАСС.

ЧП произошло в доме 1а на Новой улице. Объект горит по всей площади, по предварительным данным, это 6,5 тысячи квадратных метров.

Кровля здания обрушилась. По информации источника, пожару присвоен второй ранг сложности. Как уточняют в региональном ГУ МЧС, на месте работают девять единиц техники и 27 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее очевидцы сообщили о возгорании в ДК "Дружба" в Котельниках. Жители услышали взрывы. По их словам, причиной мог стать удар молнии в высоковольтный кабель. На место отправились спасатели.

Троих людей спасли из пожара на десятом этаже жилого дома на юго-западе столицы. Общая его площадь составила 5 квадратных метров, ЧП оперативно ликвидировали.