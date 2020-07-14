Трех человек спасли из пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники МЧС спасли трех человек в процессе ликвидации пожара в жилом доме на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступило сообщение о пожаре по адресу улица Веневская, дом 5, где происходило горение личных вещей и мебели в квартире на девятом этаже", – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что трех человек вывели из огня на 10-м этаже строения. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров, оно оперативно ликвидировано.

Накануне, 13 июля, пожар произошел в жилом доме в столичном районе Пресненском. Из строения на улице Сергея Макеева вывели восьмерых человек. Никто из них не пострадал.

