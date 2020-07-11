Пожар произошел в городском строении в Раменском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В подмосковном Раменском произошел пожар в одном из городских строений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

Уточняется, что здание находится по адресу: Раменское, улица Карла Маркса, дом 5.

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров, а потом ликвидировали горение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для тушения пожара были привлечены 105 человек и 32 единицы техники.



Пожар на фабрике в Раменском локализован

Накануне один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на Холмогорской улице. Во время ликвидации возгорания из здания вывели четверых человек, одного жителя спасли непосредственно из горящего помещения.

