Пожар охватил административное здание и ангар в Казани

08 июля, 23:59
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар случился в административном здании и ангаре в Казани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 22:10.
"Сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Казань, улица Южно-Промышленная, дом 3, филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт", – сообщили в МЧС.
Отмечается, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 22:18. Пожарные увидели, что происходит горение кровли одноэтажного административного здания и пустого ангара.
По оперативным данным, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Тушение огня в данный момент продолжается.
Ранее два склада загорелись на заводе минеральной воды в Ставропольском крае. Площадь пожара составила почти три тысячи квадратных метров.
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