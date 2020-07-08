Пожар охватил административное здание и ангар в Казани

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в административном здании и ангаре в Казани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 22:10.

"Сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Казань, улица Южно-Промышленная, дом 3, филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт", – сообщили в МЧС.

Отмечается, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 22:18. Пожарные увидели, что происходит горение кровли одноэтажного административного здания и пустого ангара.

По оперативным данным, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Тушение огня в данный момент продолжается.

Ранее два склада загорелись на заводе минеральной воды в Ставропольском крае. Площадь пожара составила почти три тысячи квадратных метров.