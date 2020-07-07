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Москва 24

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Происшествия

02:47

Пожар охватил автомобили на территории бизнес-центра в Петербурге

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Петербурге на территории бизнес-центра произошло возгорание автомобилей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в 00:37. Сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга по улице Книпович, дом 9 загорелась автомобильная цистерна, а также стоящие рядом машины.

"Площадь пожара 400 квадратных метров", – уточнили в МЧС.

Известно, что возгорание происходит на территории бизнес-центра "Торгбыттранс" на юго-востоке города. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

По информации ведомства, в ликвидации пожара принимают участие 46 человек личного состава и 12 единиц техники. На текущий момент объявлено о локализации возгорания.

"Локализация на площади горения 400 квадратных метров", – подтвердили в МЧС.

Ранее пожар случился на территории Раменского электротехнического завода "Энергия". Сообщалось, что источником возгорания стала компрессорная станция.

Компрессор горит на территории Раменского электротехнического завода "Энергия"

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