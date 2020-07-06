Компрессор горит на территории Раменского электротехнического завода "Энергия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компрессорная станция загорелась на территории Раменского электротехнического завода "Энергия" в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание наблюдается на улице Левашова. Собеседник агентства рассказал, что людей на станции нет. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о пожаре в Зеленограде. Горела квартира на восьмом этаже дома 828б.

Для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава. В результате происшествия один человек погиб.