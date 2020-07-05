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Частный автобус загорелся на трассе в районе Домодедово, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Инцидент произошел на трассе М-4 Дон в Подмосковье. В автобусе, ехавшем из Москвы в Дагестан, было 16 пассажиров. Часть уехала следующим рейсом. Пострадавших нет. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров.

В июне в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. Движение на участке пришлось перекрывать, никто не пострадал.