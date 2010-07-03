В Раменском городском округе загорелись автомобили

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В Раменском городском округе загорелись несколько автомобилей. О ЧП сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, передает Агентство "Москва".

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобилей по адресу: Раменский городской округ, поселок Дружба. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Для тушения были привлечены 25 человек и 7 единиц техники.

В начале ноября участок Волгоградского проспекта в районе дома 36 заволокло дымом из-за вспыхнувшего автомобиля. Прибывшие пожарные не сразу разглядели очаг возгорания.

