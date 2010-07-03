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Москва 24

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Происшествия

10:38

Загоревшийся в Лефортове автобус принадлежал частному перевозчику

происшествия город

Фото: Москва 24/Дарья Кормильчикова

Загоревшийся в районе Лефортово автобус принадлежит частному перевозчику. На момент возгорания в салоне автобуса не было пассажиров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные информационного центра транспортного комплекса Москвы.

"Автобус частного перевозчика ООО "Альфа Грант" двигался из парка на конечную без пассажиров. На конечной произошло возгорание, которое в настоящий момент полностью ликвидировано", – отмечается в сообщении.

Инцидент произошел на Красноказарменной набережной, 4а, возле Лефортовского моста и тоннеля. Пострадавших в результате возгорания нет. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Утром также авария произошла на юге столицы в районе станции метро "Нагатинская". На Варшавском шоссе в районе дома 45 на одной линии столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла из-за технической неисправности.

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