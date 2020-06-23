Движение в Северо-Западном тоннеле перекрыто из-за загоревшейся машины

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Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле в центр перекрыто из-за загоревшегося автомобиля, сообщает ЦОДД.

"В Северо-Западном тоннеле (проспект Маршала Жукова) загорелся автомобиль. Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто. Движение в область без затруднений", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

18 июня в Мордовии произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали шесть человек. В поселке Николаевка городского округа Саранск лоб в лоб столкнулись две машины Lada Granta. После удара оба транспортных средства загорелись.

