Два человека погибли при пожаре в высотке на Филевском бульваре

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Квартира в 22-этажном доме загорелась на западе столицы. Погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС Москвы.

ЧП произошло по адресу: Филевский бульвар, дом 11. В квартире на 8-м этаже горели личные вещи, сообщалось о густом черном дыме.

Пожару был присвоен 2-й ранг сложности по пятибалльной шкале. К настоящему моменту возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Шесть человек спасено, в том числе двое детей.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Проходчиков. Там загорелось несколько квартир. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Следственный комитет начал доследственную проверку. По данным СК, пострадали три человека.