Восемь человек эвакуировали из жилого дома в Бибиреве из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Бибирево, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул на улице Лескова, доме 25. Из-за возгорания с верхнего этажа эвакуировали восемь человек.

Из окон идет дым. К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на Дорожной улице случился пожар. По предварительным данным, по периметру дома взорвалась газовая труба.

Очевидцы сообщали о густом черном дыме и эвакуации жильцов из здания. Возгорание локализовано в 12:45, открытое горение ликвидировано в 12:54, отметили в МЧС. В результате пожара один человек погиб. Еще одного человека человека удалось спасти, он передан медикам.