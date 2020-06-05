В доме на Дорожной улице произошел пожар

В доме на Дорожной улице произошел взрыв

В жилом доме на юге столицы произошел пожар, передает телеканал Москва 24.

ЧП произошло в доме 7 на Дорожной улице. По предварительным данным, по периметру дома взорвалась газовая труба. Данная информация уточняется.

Происходит открытое горение, виден густой черный дым. На место происшествия прибыли пожарные. Людей эвакуируют из здания.

По данным ТАСС со ссылкой на источники, в результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.

Ранее взрыв газа случился в жилом доме в городе Амурске Хабаровского края. Произошел хлопок с последующим возгоранием. Пожар был оперативно ликвидирован. Из дома спасатели эвакуировали восемь жильцов. При этом в результате хлопка пострадал один человек.