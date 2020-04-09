Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова рассказала, что два человека пострадали в результате взрыва в бизнес-центре в Москве.

"В результате взрыва пострадали два человека", – отметила Иванова.

Она добавила, что в результате инцидента в настоящий момент проводится доследственная проверка.

ЧП произошло на восьмом этаже бизнес-центра "Панорама". В здании начался пожар в результате взрыва бойлера. В связи с ликвидацией последствий инцидента перекрыли движение по 2-й Брестской улице, на которой и располагался бизнес-центр.

В настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы. Экстренные службы устанавливают местонахождение 10 человек, которые находились на этаже, где произошел взрыв.