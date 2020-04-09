10 человек ищут рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Местонахождение 10 человек устанавливают экстренные службы после взрыва в бизнес-центре в Москве, сообщает ТАСС.
В настоящий момент спасатели производят проверку помещений. Люди, которых сейчас ищут экстренные службы, находились в этот момент на этаже.
"Где они сейчас находятся, пока неизвестно", – рассказали в правоохранительных органах.
Возгорание произошло на восьмом этаже в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы. Причиной инцидента стал взрыв бойлера. ЧП произошло по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8. Движение по улице полностью перекрыли.
Взрыв в бизнес-центре на 2-й Брестской. Фото с места
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