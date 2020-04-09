10 человек ищут рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Местонахождение 10 человек устанавливают экстренные службы после взрыва в бизнес-центре в Москве, сообщает ТАСС.

В настоящий момент спасатели производят проверку помещений. Люди, которых сейчас ищут экстренные службы, находились в этот момент на этаже.

"Где они сейчас находятся, пока неизвестно", – рассказали в правоохранительных органах.

Возгорание произошло на восьмом этаже в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы. Причиной инцидента стал взрыв бойлера. ЧП произошло по адресу: 2-я Брестская улица, дом 8. Движение по улице полностью перекрыли.