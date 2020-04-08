Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

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Взрыв прогремел в двухэтажном доме в селе Филинском в Вачском районе Нижегородской области.
Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. В результате происшествия один человек погиб.
Как сообщили в МЧС по региону, еще один человек был извлечен из-под завалов живым, передает RT.
Медики также осмотрели пять человек, эвакуированных из дома. Двое были госпитализированы.
По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Следователи возбудили уголовное дело.
Взрыв газа ранее произошел в городе Орехово-Зуево. Частично обрушилось пятиэтажное здание.
По последним данным, при происшествии погибли три человека, еще 10 пострадали.
Часть жильцов разрушенного дома в Орехово-Зуево сможет вернуться домой