Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

Фото: 52.mchs.gov.ru

Взрыв прогремел в двухэтажном доме в селе Филинском в Вачском районе Нижегородской области.

Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. В результате происшествия один человек погиб.

Как сообщили в МЧС по региону, еще один человек был извлечен из-под завалов живым, передает RT.

Медики также осмотрели пять человек, эвакуированных из дома. Двое были госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Следователи возбудили уголовное дело.

Взрыв газа ранее произошел в городе Орехово-Зуево. Частично обрушилось пятиэтажное здание.

По последним данным, при происшествии погибли три человека, еще 10 пострадали.