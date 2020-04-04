"Брат в реанимации, маму не нашли". Родственники пострадавших – о взрыве в Орехово-Зуеве

"В этом доме живет мой брат и мама". Очевидец рассказала о ЧП в Орехово-Зуеве

Телеканалу Москва 24 дала комментарий женщина, родственники которой проживают в доме в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв.

"Брат сейчас находится в реанимации, маму до сих пор не нашли", – рассказала она. По словам женщины, ее родные проживали на пятом этаже.

Инцидент случился в субботу днем на улице Гагарина. В результате произошедшего обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

Жертвой взрыва стал один человек, еще четверо пострадали. Сообщалось, что троих пострадавших транспортируют в медучреждение в Москву.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.