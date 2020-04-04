В подмосковной квартире, где взорвался газ, жил ранее судимый за наркотики – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В квартире дома в подмосковном Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, проживал мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в субботу, 4 апреля. В результате взрыва обрушились квартиры с пятого по первый этажи, один человек погиб, еще четверо пострадали.

В настоящее время специалисты продолжают разбирать завалы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на это может потребоваться порядка 6 часов.

Предполагается, что взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в квартире. СК начал проверку по факту взрыва.

Место взрыва газа в пятиэтажке сняли с коптера. На кадрах видно, что взрывная волна сильно повредила здание: оказались разрушены с первого по пятый этажи.

