СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

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Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту взрыва газа в одном из жилых домов в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, хлопок газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже.

"Следователями следственного отдела по Орехово-Зуеву организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с пятого по третий этаж", – сообщила Врадий.

Она подчеркнула, что специалисты устанавливают причины взрыва.

По предварительным данным, к происшествию могла привести неисправность газовой колонки.

Сообщалось, что в результате взрыва произошло обрушение с 1 по 5 этажей. Информация о пострадавших пока не приводится. Ситуацию взял под личный контроль губернатор области Андрей Воробьев.