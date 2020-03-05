Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Рязани

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Газовый баллон взорвался в гаражном кооперативе в Рязани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел в гараже на Куйбышевском шоссе. В результате взрыва полностью разрушился один из гаражей и частичное обрушение произошло в двух соседних. Пострадали три человека.

Ранее в Самаре в двухэтажном здании взорвался газовый котел, что привело к обрушению конструкций. В результате инцидента пострадали семь человек.

В феврале взрыв произошел в жилой квартире в Петербурге. Он случился на третьем этаже в двухкомнатной квартире на улице Замшиной. Предполагалось, что сдетонировало самодельное взрывное устройство.

