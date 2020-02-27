Хлопок газа произошел в Калмыкии, есть пострадавший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Калмыкии в жилом доме произошел хлопок газа. Инцидент случился в городе Элиста во 2-м микрорайоне, дом 15, сообщает ТАСС.

"В 22:10 2 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на восьмом этаже 9-этажного жилом доме", – сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. В региональном Минздраве рассказали, что он получил ожог 50% тела. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Также известно, что после хлопка оказались повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки, а также нарушилось остекление трех этажей.

Из здания были эвакуированы около 120 человек. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее два человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Ростовом. После взрыва из здания были эвакуированы 49 человек. Все они были доставлены в пункты временного размещения.