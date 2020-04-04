Названа вероятная причина взрыва в доме в Подмосковье

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Стала известна возможная причина взрыва в доме в подмосковном Орехово-Зуеве. По предварительным данным, к происшествию могла привести неисправность газовой колонки.

"Предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир", – приводит ТАСС заявление экстренных служб.

Сообщалось, что в результате взрыва произошло обрушение с 1 по 5 этажей. Информация о пострадавших пока не приводится.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор области Андрей Воробьев. В настоящее время на месте работают экстренные службы.