На разбор завалов дома в Орехово-Зуеве потребуется около 6 часов – Воробьев

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что разбор завалов дома в подмосковном Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, может занять порядка 6 часов.

"Сегодня самая главная задача – дождаться, когда доработают спасатели. Я думаю, у них займет порядка 6 часов до полного разбора завала", – приводит телеканал "360" слова губернатора Подмосковья.

Воробьев также сообщил о проведении переклички всего дома, чтобы убедиться, что под завалами никого не осталось.

Отмечается, что в ближайшее время губернатор проведет с жильцами дома перекличку, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Воробьев обратится в 17:00 к жителям пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуеве

Взрыв в доме произошел в субботу, 4 апреля. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва.