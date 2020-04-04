Криминалисты центрального аппарата СК направлены на место взрыва в Орехово-Зуеве

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в подмосковный Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа в жилом доме.

"Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области лично выехать на место случившегося для организации работы следователей и усилить следственную группу", – приводит ТАСС слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Взрыв в доме произошел в субботу, 4 апреля. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва. СК начал проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.