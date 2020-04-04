"Из-под завалов вылез маленький мальчик". Очевидец – о взрыве в доме в Орехово-Зуеве

15:43
"В момент взрыва я находился дома. У нас был онлайн-тренинг. Потом вспышка, взрыв. Поднялась пыль. После того, как она рассеялась, стало понятно, что три этажа снесло вниз. Буквально через минуту из-под завалов вылез маленький мальчик. Его спасли очевидцы. И сразу же вытащили второго молодого человека, но он был без сознания", – рассказал очевидец.
Также о произошедшем телеканалу Москва 24 рассказала очевидец Галина Деева. В момент обрушения она находилась поблизости.
"Во время самого взрыва я находилась дома. Это 31 дом, а мы живем в 35-м, через дом. Хлопок был ужасный, тряслись все стены. Мы сразу оделись и вышли. Сразу отреагировали все службы: МЧС, полиция и пожарные. Но пока еще завал не разбирают", – поделилась Галина Деева.
Деева уточнила, что сейчас место происшествия оцеплено, там продолжается работа экстренных ведомств. Запаха гари в районе происшествия не чувствуется, отметила очевидец.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: