"Из-под завалов вылез маленький мальчик". Очевидец – о взрыве в доме в Орехово-Зуеве

Очевидец частичного обрушения жилого дома, которое произошло в подмосковном Орехово-Зуеве, рассказал Москве 24 подробности произошедшего.

"В момент взрыва я находился дома. У нас был онлайн-тренинг. Потом вспышка, взрыв. Поднялась пыль. После того, как она рассеялась, стало понятно, что три этажа снесло вниз. Буквально через минуту из-под завалов вылез маленький мальчик. Его спасли очевидцы. И сразу же вытащили второго молодого человека, но он был без сознания", – рассказал очевидец.

Также о произошедшем телеканалу Москва 24 рассказала очевидец Галина Деева. В момент обрушения она находилась поблизости.

"Во время самого взрыва я находилась дома. Это 31 дом, а мы живем в 35-м, через дом. Хлопок был ужасный, тряслись все стены. Мы сразу оделись и вышли. Сразу отреагировали все службы: МЧС, полиция и пожарные. Но пока еще завал не разбирают", – поделилась Галина Деева.

Деева уточнила, что сейчас место происшествия оцеплено, там продолжается работа экстренных ведомств. Запаха гари в районе происшествия не чувствуется, отметила очевидец.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.

