"Тряслись все стены". Очевидец – о взрыве в доме в Орехово-Зуеве

15:17
В Орехово-Зуеве обрушился подъезд жилого дома
В подмосковном городе Орехово-Зуево прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия обрушился подъезд.
Согласно предварительным данным, взрыв раздался после хлопка газа в одной из квартир.
Очевидец Галина Деева рассказала телеканалу Москва 24, что в момент происшествия она находилась недалеко от дома, где произошел взрыв.
"Во время самого взрыва я находилась дома. Это 31 дом, а мы живем в 35-м, через дом. Хлопок был ужасный, тряслись все стены. Мы сразу оделись и вышли. Сразу отреагировали все службы: МЧС, полиция и пожарные. Но пока еще завал не разбирают", – поделилась Галина Деева. По ее словам, в доме, где был взрыв, жили знакомые сына.
Деева уточнила, что сейчас место происшествия оцеплено, там продолжается работа экстренных ведомств. Запаха гари в районе происшествия не чувствуется, отметила очевидец.
При взрыве погиб один человек, трое человек пострадали. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек.
Ранее стало известно, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.
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