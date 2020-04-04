"Тряслись все стены". Очевидец – о взрыве в доме в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве обрушился подъезд жилого дома

В подмосковном городе Орехово-Зуево прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия обрушился подъезд.

Согласно предварительным данным, взрыв раздался после хлопка газа в одной из квартир.

Очевидец Галина Деева рассказала телеканалу Москва 24, что в момент происшествия она находилась недалеко от дома, где произошел взрыв.

"Во время самого взрыва я находилась дома. Это 31 дом, а мы живем в 35-м, через дом. Хлопок был ужасный, тряслись все стены. Мы сразу оделись и вышли. Сразу отреагировали все службы: МЧС, полиция и пожарные. Но пока еще завал не разбирают", – поделилась Галина Деева. По ее словам, в доме, где был взрыв, жили знакомые сына.

Деева уточнила, что сейчас место происшествия оцеплено, там продолжается работа экстренных ведомств. Запаха гари в районе происшествия не чувствуется, отметила очевидец.

При взрыве погиб один человек, трое человек пострадали. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек.

Ранее стало известно, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.