Глава МЧС направился на место взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев следует на место взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве, заявили ТАСС в пресс-службе экстренного ведомства.

"Министр МЧС вылетел на вертолете к месту событий в Орехово-Зуево", – уточнили представители МЧС.

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел в субботу, 4 апреля. Известно, что взрыв прогремел на третьем этаже дома в городе Орехово-Зуево. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

Погиб один человек, четверо жильцов пострадали. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.