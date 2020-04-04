Обстановку на месте взрыва в доме в Орехово-Зуеве сняли с коптера

Место взрыва газа в жилом доме в Подмосковье сняли с коптера

Место взрыва газа в жилой пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве сняли с коптера. ЧП случилось в квартире на третьем этаже, что привело к обрушению целого подъезда.

Взрывная волна сильно повредила здание: оказались разрушены с первого по пятый этажи.

Взрыв в доме произошел в субботу, 4 апреля. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи, один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва.