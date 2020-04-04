Троих пострадавших при взрыве газа в Орехове-Зуеве транспортируют в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Троих пострадавших при взрыве газа в доме в подмосковном Орехово-Зуеве транспортируют в Москву. Их намерены доставить в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, передает ТАСС.

"После взрыва в больницу поступили четверо из обрушившегося подъезда. Я навестил одного из пациентов – он готовится на транспортировку в МОНИКИ", – сообщил губернатор области Андрей Воробьев, добавив, что в Москву после операций переведут еще двоих пострадавших.

Глава региона добавил, что жизни пострадавших граждан ничего не угрожает, врачи приняли все необходимые меры.

Ранее Воробьев сообщил, что на разбор завалов дома в Орехово-Зуеве потребуется порядка 6 часов. Также губернатор заявлял, что побеседует с жильцами, чтобы оказать необходимую им поддержку.

Взрыв в доме произошел в субботу, 4 апреля. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва.