17:35
Эксперт по ЖКХ прокомментировал инцидент в Орехово-Зуеве
Председатель союза жилищных организаций Константин Крохин прокомментировал в эфире телеканала Москва 24 взрыв газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве.
Он отметил, что в разных регионах России зимой регулярно происходят аварии, которые сопровождаются человеческими жертвами. Крохин подчеркнул, что система газового надзора, которая должна за этим следить, в настоящий момент практически не работает.
"Это происходит на протяжении последних четырех-пяти лет. Дело в том, что поставщик газа должен контролировать использование бытовых приборов жителями. Граждане не очень сознательны в этой сфере, и на практике никакого серьезного контроля за исправностью внутриквартирных газовых сетей и газового оборудования нет", – рассказал Крохин.
Он обратил внимание на то, что на промышленных предприятиях не происходит подобных аварий. Крохин разъяснил, что это связано с наличием контролирующего органа в виде Ростехнадзора. Он отметил, что система контроля и система поставки газа разведены, в результате чего каждый отвечает за свою компетенцию.
"В жилищной сфере этого нет. У нас обязанности контролировать состояние газового оборудования возложено на поставщика услуги. <...> Эта системная проблема, несмотря на ежегодные аварии и человеческие жертвы, не решается, и в этом ключевая причина, почему так происходит", – рассказал Крохин.
Он привел пример частной индивидуальной застройки в Московской области. Крохин подчеркнул, что в этом секторе также практически не происходит подобных инцидентов. Он объяснил это тем, что газовое оборудование не разрешено подключать без наличия специальной сигнализации.
"Аварии, в основном, происходят в многоквартирных домах, жители которых в этой сфере брошены. Сами они не могут осуществлять надзор и быть сознательными, к сожалению. А те органы, которые должны за этим следить, практически отсутствуют", – отметил Крохин.
Разъясняя вопрос ведомств, которые должны быть ответственны за контроль за использованием газа, Крохин рассказал, что в России фактически нет ни газовой службы, ни газовой инспекции, которые бы следили за этим участком ответственности в многоквартирных домах.
"У нас есть аварийная служба газа, которая должна приезжать, если вы чувствуете запах. Но у нас нет государственного органа, который бы следил за исправностью оборудования и выдавал предписания на запрет использования оборудования, которое неисправно. Это ключевая проблема, которая не решена", – рассказал Крохин.
Он также прокомментировал проблему безопасности подключения газового оборудования в старые жилые дома. Крохин рассказал, что этот вопрос рассматривался два года назад, когда произошли аналогичные аварии с большим количеством жертв.
Он отметил, что дома, построенные в 1970-1980-е годы, составляют около 80% всего жилого фонда в России. Крохин считает, что необходима государственная программа по переводу зданий на электрическое снабжение в вопросах, касающихся бытовых услуг.
"Но это серьезная программная работа, которую нужно под руководством государства выполнять. Сегодня, к сожалению, ни правительство, ни местные органы власти эти вопросы не ставят, и мы ежегодно наблюдаем такие аварии", – заключил Крохин.
Инцидент случился в доме 31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве. В настоящее время известно о семи пострадавших в результате происшествия, один из них погиб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал данную ситуацию. Он пообещал, что всех жителей дома обеспечат чаем и горячим питанием. Он попросил местных жителей не мешать спасателям осуществлять работы. Воробьев подчеркнул, что специалистам понадобится около 6 часов, чтобы полностью разобрать завалы.
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