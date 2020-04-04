"Грохот, затем черный дым". Очевидец – о моменте взрыва в Орехово-Зуеве

Оперативные службы быстро приехали на место происшествия в Орехово-Зуеве – очевидец

Очевидец рассказала о взрыве газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, передает телеканал Москва 24. Женщина живет в доме напротив. По ее словам, все произошло на ее глазах.

"Во время взрыва я сидела на балконе и чай пила. Грохот, затем – черный дым, это страшное дело. Окна посыпались, на машины у дома посыпались стекла. Из-за черного дыма была плохая видимость, а потом мы увидели, что все этажи рухнули", – поделилась Айнур.

Женщина обратила внимание, что сотрудники МЧС и полиции приехали на место происшествия очень оперативно, оцепили территорию и стали помогать людям.

"Все, кто смог, босиком выбежали, а теперь тоже помогают детей вытаскивать из-под завалов, пострадавших. Слезы, крики. Тем более сейчас карантин, всем велено дома быть. Это страшное дело", – заключила очевидец.

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел в субботу, 4 апреля. Известно, что взрыв прогремел на третьем этаже дома в городе Орехово-Зуево. В результате происшествия погиб один человек погиб. Еще трое пострадали, они находятся в тяжелом состоянии.

Обрушились квартиры с пятого по первый этажи. Повреждены 10 квартир, из них 5 полностью разрушены.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

СК проводит проверку. Следствие рассмотрит все версии взрыва – от утечки газа до неосторожного обращения с газовым оборудованием.