СК показал кадры следственных действий на месте взрыва в Орехово-Зуеве



СК России показал кадры следственных действий на месте взрыва в Орехово-Зуеве. Видео опубликовано на YouTube.com.

Следствие рассмотрит все версии взрыва – от утечки газа до неосторожного обращения с газовым оборудованием.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек погиб. Еще трое пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 10 квартир, из них 5 полностью разрушены.

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел в субботу, 4 апреля. Известно, что взрыв прогремел на третьем этаже дома в городе Орехово-Зуево. В результате происшествия обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир.

В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва. СК проводит проверку.