Воробьев попросил не мешать спасателям, работающим на месте взрыва в Орехово-Зуеве

16:01
Фото: СК РФ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил не мешать спасателям, которые работают на месте взрыва газа в одном из жилых домов в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает телеканал "360".
Он подчеркнул, что всех жителей дома, в котором произошел взрыв, обеспечат горячим питанием и чаем.
"Сейчас специально подготовленные люди будут делать перекличку, примерно 70 звонков", – сказал Воробьев.
Также губернатор области предложил жильцам дома провести встречу в 17:00, на которой обсудят все возникшие вопросы. Воробьев пояснил, что специалистам необходимо обследовать дом.
"Дайте, пожалуйста, спасателям поработать. Самое главное, чтобы люди были живы. Все вопросы закроем", – сказал он.
Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел в субботу, 4 апреля. Известно, что хлопок газа был на третьем этаже. В результате происшествия обрушились несколько этажей.
На место прибыли оперативные службы, начата проверка. Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. В общей сложности спасатели эвакуировали 200 человек.
Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве.
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