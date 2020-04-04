Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

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В Подмосковье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент случился в городе Орехово-Зуево на улице Гагарина, 31. Известно, что здание частично обрушилось.

Известно, что в МЧС России частичное обрушение дома подтвердили.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым, передает РИА Новости.

Сообщается, что предварительной причиной взрыва стала неисправность газовой колонки, размещенной на 3 этаже. СК инициировал проверку по факту случившегося.