Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

В Подмосковье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке, сообщает ТАСС
со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент случился в городе Орехово-Зуево на улице Гагарина, 31. Известно, что здание частично обрушилось.
Известно, что в МЧС России частичное обрушение дома подтвердили.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым, передает РИА Новости.
Сообщается, что предварительной причиной взрыва стала неисправность газовой колонки, размещенной на 3 этаже. СК инициировал проверку по факту случившегося.