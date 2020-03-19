Стена многоквартирного дома частично обрушилась в Благовещенске

Фото: admblag.ru

Частичное обрушение стены многоквартирного дома произошло в Благовещенске, передает сайт "Аргументы и факты".

Как сообщила администрация города, инцидент произошел на улице Нагорной, доме 4/2. Стена обрушилась у самой крыши в квартире, где проживает семья с четырьмя детьми.

Отмечается, что они переселены в муниципальное жилье, опасности для других помещений дома нет. Всего в здании располагается 44 квартиры.

По предварительной оценке, из-за протекающей крыши и намокания чердачных перекрытий частично обрушился фронтон с наружной стороны дома.

Ввиду произошедшего плановый ремонта здания перенесли на этот год, управляющая компания была лишена лицензии.

Ранее в Уфе после взрыва бытового газа в жилом доме обрушилась стена и обвалился потолок, пострадали три человека.