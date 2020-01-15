Три человека пострадали при обрушении стены дома в Уфе

Фото: 02.mchs.gov.ru

В Уфе после взрыва бытового газа без последующего горения на втором этаже жилого дома обрушилась стена. Как сообщили в МЧС по региону, также обвалился потолок. Инцидент произошел на улице Пекинской.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуировалось более 30 человек. Проводится разборка конструкций. Привлечено 70 человек личного состава и 17 единиц техники.

3 декабря в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области обрушилась стена с четвертого по первый этаж из-за взрыва газа. Обвинения в рамках дела предъявили трем сотрудникам газовой службы.