Более 10 человек пострадало при обрушении в здании военкомата в Ереване

Фото: Ministry of Emergency Situations, RA

В здании военкомата в Ереване обрушился пол. Травмы получили одиннадцать человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Инцидент произошел 19 декабря в двухэтажном здании военного комиссариата № 1. Пол обрушился в одной из комнат на первом этаже.

На место прибыли спасатели, психологи и врачи центра медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

3 декабря в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области обрушилась стена с четвертого по первый этаж из-за взрыва газа. Дом восстановлению не подлежит.