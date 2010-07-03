Полицейские начали проверку по факту взрыва в частном доме под Ногинском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку по факту взрыва в частном доме в деревне Каменки-Дранишниково под подмосковном Ногинском. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – подтвердили в МВД.

По имеющейся информации, хозяин дома намеревался совершить попытку суицида. Для этого он собрал самодельное взрывное устройство. В результате взрыва он и его супруга получили телесные повреждения. О степени тяжести травм на данный момент неизвестно. Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее появилась информация о ЧП, которое произошло в деревне Каменки-Дранишниково Богородского городского округа. Там в частном доме взорвался неустановленный предмет. В результате происшествия пострадало 2 человека.