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Происшествия

17:45

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

происшествия пожар

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

Хлопок газа и пожар произошли в жилом доме в Тюмени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Три человека пострадали и один погиб.

Возгорание случилось в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. По прибытии спасатели обнаружили на месте горение, причиной которого стал хлопок газовоздушной смеси.

Погибшим оказался газовщик, его коллега получил травмы. Остальные пострадавшие – жильцы квартиры. Эвакуация жильцов не проводилась.

Cейчас пожар потушен, его площадь составила 8 квадратных метров. В результате ЧП повреждена входная дверь квартиры, нарушено остекление в подъезде на трех этажах.

Еще один взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Белгородской области. Здание частично обрушилось, шестеро жильцов пострадали и один человек погиб. По официальной версии, к этому привело повреждение газового оборудования.

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