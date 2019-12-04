Почему в жилом доме в Белгородской области произошел взрыв бытового газа

В жилом доме в Белгородской области произошел взрыв бытового газа. В результате этого здание частично обрушилось, шестеро жильцов пострадали и один человек погиб. По официальной версии, к трагедии привело повреждение газового оборудования. Рассказываем, что известно о случившемся, а также разбираемся, можно ли предотвратить ЧП со взрывами бытового газа.

Восстановлению не подлежит

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Хлопок бытового газа произошел вечером 3 декабря в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области. Это привело к обрушению стены здания с четвертого по первый этаж. По оценке региональных властей, дом уже не подлежит восстановлению, на его месте будет разбит сквер.

В результате происшествия погиб мужчина 36 лет и пострадали еще шесть человек. Четверо из них попали в реанимацию областной больницы. У трех пациентов диагностировали ожоги, а у одного зафиксирован перелом лицевых костей черепа. Еще двоих доставили в районную больницу с ссадинами бедер и плеч и с сотрясением головного мозга.

Всего в доме были прописаны 23 жителя, однако, по данным местных властей, в момент ЧП в здании находилось более 30 человек. Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека".



Видео: Дмитрий Шкуратов



Станислав Захаров начальник регионального следственного управления СК РФ Официальная версия случившегося – взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации – квартира на первом этаже.

Кроме того, начальник регионального следственного управления СК РФ Станислав Захаров сообщил, что трагедия произошла из-за повреждения газового оборудования.

Людям уже начали выплачивать первоочередные выплаты. Кроме того, на данный момент организовано несколько пунктов сбора вещей для них. Один из пунктов был открыт в Управлении соцзащиты населения города Строителя (административный центр городского поселения Яковлевского).



Пункт сбора вещей. Фото: Дмитрий Шкуратов

По словам начальника Управления соцзащиты населения города Строителя Елены Буняевой, многие неравнодушные люди уже откликнулись на призыв о помощи.

"Утром мы уже отвезли первую часть вещей в Яковлево (это в 10 километрах от города Строителя). В администрации поселка Яковлево открыт штаб. Там сейчас присутствуют наши специалисты, с людьми работает психолог. Уже была организована общая встреча, на которой разъяснялось, кому какая помощь будет оказана по жилью, оформлению пособий", – пояснила Буняева в разговоре с Москвой 24.





Елена Буняева начальник Управления соцзащиты населения города Строителя В основном добровольцы помогают одеждой и обувью. Люди начали приносить вещи со вчерашнего вечера и до сих пор звонят, спрашивают, что и куда можно отвезти. Звонят из Белгорода и других городов, многие готовы помочь. Также открыт телефон горячей линии для всех вопросов.

А депутат Яковленского городского округа Дмитрий Шкуратов сообщил Москве 24, что во время эвакуации у жителей дома "не было паники", только шок. Он пояснил: "Время было уже вечернее, многие отдыхали. Оперативно была организована работа спасателей".

Стоит также отметить, что губернатора области Евгений Савченко уже назвал сроки, когда люди получат новое жилье. По его словам, это произойдет в июле 2020 года.

Можно ли предотвратить подобные ЧП

Чуть менее года назад в двух российских городах уже происходили подобные случаи. 31 декабря из-за взрыва бытового газа в Магнитогорске погибли 39 человек, а вскоре в городе Шахты по той же причине – пять человек. После этого в Госдуму был внесен проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагал установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах. Однако, по словам депутата Госдумы Олега Нилова, буквально на днях парламентарии отклонили этот законопроект.

"В нашем предложении было прекратить строительство домов с газовыми носителями, а дальше обеспечивать безопасность с помощью автоматизированных систем контроля и перекрытия поставки газа. Все это существует, но никто не хочет брать лишние хлопоты", – заявил он в беседе с Москвой 24.

При этом парламентарий подчеркнул, что инициативная группа депутатов будет вновь готовить законопроект с поправками в Жилищный кодекс, так как случаи взрывов бытового газа в домах продолжаются.

"Также есть предложение по установке в микрорайонах газонасосных станций – одной на несколько домов, которая находится на безопасном расстоянии. Туда поступает газ, а уже оттуда подается в дома электрическая энергия для плит, и она же выдает горячую воду для обогрева и водоснабжения. Так будет безопасно", – полагает Нилов.





Олег Нилов депутат Госдумы Какую бы газовую службу ни создавали, как бы сотрудников ни обучали, нельзя добиться такой безопасности, которая будет исключать подобных взрывов.

В свою очередь исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева пояснила Москве 24, что по существующим нормативам новые дома с газовым оборудованием должны быть оснащены датчиками утечки газа с функцией автоматического отключения.



Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

"Также там прописано, что окна должны быть легко выбиваемыми, так как может быть обратный эффект и удар пойдет на несущую конструкцию. Со старыми домами, конечно, сложнее", – подчеркнула эксперт.



С 6 июня 2019 года начал действовать новый свод правил, согласно которому стало обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Согласно им, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоэтажках должны быть установлены в теплогенераторных помещениях общественного назначения и в квартирах при размещении в них газового оборудования. Для обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении должны быть предусмотрены легкосбрасываемые конструкции.

По ее словам, в старых домах существует проблема износа газового оборудования, которую трудно устранить. И особенно остро эта проблема касается регионов, полагает специалист.





Светлана Разворотнева исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Никто не отвечает на вопросы, что делать с теми квартирами, где газовое оборудование уже достигло срока годности, а людям не на что его менять.

"В Москве, например, действует программа по замене для малоимущих, а в остальных регионах такая программа не действует. Ну и, конечно, никаким оборудованием не решить проблему неправильной эксплуатации людьми газового оборудования", – заключила Разворотнева.