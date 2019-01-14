Второй взрыв газа за месяц – кто отвечает за газовую безопасность в наших квартирах?

Очередной взрыв газа, на этот раз – в Ростовской области. Ежегодно в стране происходят порядка 20 подобных инцидентов, каждый второй или третий из них – с жертвами. Кто контролирует эксплуатацию газового оборудования и как обезопасить себя от подобной беды – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Что произошло в Ростовской области

В небольшом городе Шахты с населением чуть больше 230 тысяч человек произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадали четыре квартиры на 8 и 9 этажах. По заявлению сотрудника управления информационной политики правительства Ростовской области Вероники Силиной, в считанные минуты после обрушения все службы экстренного реагирования и областные спасатели МЧС прибыли на место, в течение полутора часов прибыл губернатор Ростовской области. Из жилой многоэтажки были эвакуированы и размещены в близлежащей школе 140 человек.

Инфографика: портал Москва 24

На данный момент, по словам Силиной, рассматриваются две версии взрыва: хлопок газа или неправильная эксплуатация газового оборудования. "Это же девятиэтажка, а они нас по СНиПам, по нормам вполне себе газом оборудованы, у нас там и печи газовые стоят. Поэтому пока специалисты газовых служб туда не придут, не будет окончательной версии. Но то, что это ни теракт, ни какие-то ужасы, ни еще что-то – это однозначно. То есть причина не очень хорошая, но вполне себе бытовая", – сообщила Силина.

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Кто виноват?

Почему уже второй раз за месяц происходит взрыв газа в жилом доме, и кто должен нести за это ответственность? Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин полагает, что основная системная проблема – отсутствие эффективного газового надзора. Жилищная инспекция раз в полгода должна проводить проверку газового оборудования в жилых домах, но зачастую они проходят лишь на бумаге.

В советское время была газовая служба, которая выполняла роль газовой инспекции, и люди шагу не могли ступить без газовщика. На сегодняшний день общей организации, которая бы отвечала за проверку ЖКХ, газа по регионам всей страны нет. Функции надзора за газом разделились: в промышленности и в нежилом секторе за этим следит Ростехнадзор, а в жилых домах такие функции должны выполнять сотрудники Государственной жилищной инспекции. Инспекция находится в подчинении региональных министерств ЖКХ, в некоторых регионах – в подчинении вице-губернатора.

Но, по словам эксперта, по факту зачастую газовые проверки в регионах не проводятся, потому что штат недоукомплектован. "Можно себе представить, округ в мегаполисе – больше миллиона человек, а по штату в инспекции всего лишь несколько человек на 3,5 тысячи домов. Я думаю, проблема недокомплекта жилищных инспекторов есть по всей стране", – сообщил Крохин.

Если рассмотреть подготовку к зимней эксплуатации, то она заключается в паспорте готовности, который должен быть составлен на основе проверки. Во всех домах с газовым оборудованием есть обязательный пункт – состояние сетей. "Там, я вас уверяю, что везде стоит галочка, что проверка была, но по факту эти проверки никто не проводит", – отмечает Крохин.

Так, например, во взорвавшемся доме №16 на улице Хабарова в городе Шахты проверки, по словам жильцов, проводились несколько лет назад. "Не помню, если честно, года два или четыре, когда мы устанавливали счетчик", – прокомментировал житель первого этажа взорвавшегося дома Юрий.

Другая причина – отсутствие надлежащего надзора за переустройством газового оборудования и проведением ремонтных работ в квартирах. При осуществлении ремонта запрещено использовать газовые баллоны, тем не менее – эта практика повсеместна, отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Илья Московец

Что делать?

Как рассказал первый заместитель председателя Комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Артем Кирьянов, в общественной палате неоднократно проводились мероприятия, направленные на то, чтобы установить обязательную профилактику газового оборудования, которое находится внутри квартир.

"Люди уже забыли, как выглядит представитель газовой службы. Нужно хотя бы раз в год, а лучше раз в полгода проводить осмотр газового оборудования. Иногда случаются чудовищные вещи, когда, например, люди подключают новую газовую плиту шлангом от стиральной машины. Рано или поздно это все должно взорваться", – говорит Кирьянов.

Но при введении обязательной газовой профилактики в домах появляется тонкий момент: как обязать людей открыть проверяющему сотруднику дверь своей квартиры? Сегодня жители зачастую не готовы впускать проверяющих из жилищной инспекции на свой порог. "А как вы обяжете людей впускать сотрудников для проведения профилактических мероприятий? Вполне возможно, что надо заставлять", – заявил Кирьянов.

Прорабатываются и другие варианты решения этой проблемы. Исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева считает, что одни проверки не решат проблемы в целом. "Осмотры не всегда проходят качественно. Я считаю, нам нужно идти по пути автоматизации этих процессов, и нужно вернуться к старой идее Минстроя об установке газовых анализаторов. Но не просто газовых анализаторов, а тех, которые будут автоматически отключать подачу газа при появлении утечки. В прошлый раз идея не прошла, потому что всем казалось, что очень дорого, хотя, если посмотреть стоимость анализаторов на рынке, это одна-две тысячи рублей", – прокомментировала Светлана Разворотнева.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Куда обращаться

Несмотря на последние трагические случаи со взрывом газа, эксперты говорят, что гражданам не нужно паниковать, эти инциденты не носят массового характера. Если последние полгода в вашей квартире не осуществлялась проверка, то необходимо обратиться в жилищную инспекцию.

Также при любых вопросах, связанных с ремонтом и обслуживанием газового оборудования, вы можете обратиться в специализированную организацию "Мосгаз". Ее сотрудники помогут вам подключить и отремонтировать газовую плиту и водонагреватель, установить прибор учета расхода газа, а также переделать разводку и переустановку.

Напоминаем, что при запахе газа необходимо звонить по номеру 104 (для звонков с городских телефонов, а также для абонентов МТС, Билайн, ТЕЛЕ2) или по телефону Единой Службы спасения 112.