Власти начали выплаты пострадавшим от взрыва дома под Белгородом

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Пострадавшим от взрыва дома под Белгородом власти начали выплачивать первоочередные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Уточняется, что пострадавшие получат денежные средства на текущие расходы в размере 30 тысяч рублей. Всего выплаты получат 34 человека.

Размер компенсаций за потерянное имущество определят на заседании оперативного штаба 4 декабря. Ситуацию со взрывом дома взял на личный контроль губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южной в поселке Яковлево 3 декабря. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.

В результате ЧП погиб один человек. Еще шестеро пострадали. В доме прописаны 24 человека, 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка. Под предварительной причиной ЧП рассматривается взрыв газового котла в одной из квартир.

По факту произошедшего Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело.

