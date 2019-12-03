Власти помогут пострадавшим из-за взрыва газа в доме под Белгородом

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Власти Белгородской области помогут жильцам разрушенного при взрыве бытового газа дома. Об этом написал губернатор региона Евгений Савченко на своей официальной странице в Instagram.

"Провожу заседание оперативного штаба на месте обрушения жилого дома в Строителе Яковлевского округа. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуация под моим личным контролем", – говорится в сообщении.

Полиция Белгородской области поможет жильцам в кратчайшие сроки восстановить документы, если возникнет такая необходимость.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южная в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились. Начата доследственная проверка.

По предварительной информации, в доме прописано 24 человека, 18 человек оперативно эвакуировали, 4 человека пострадали. Подготовлен пункт временного размещения. Эвакуированных разместят в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме людей со списками эвакуированных, и уточнить у очевидцев, какое количество людей могло проживать в доме по факту.