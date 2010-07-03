Газ взорвался в пятиэтажке в подмосковном Солнечногорске

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Врыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Солнечногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Газ взорвался в квартире на пятом этаже. Выбиты входные двери в двух квартирах, частично повреждены пластиковые элементы окна.

Перекрытия и несущие конструкции дома не повреждены. Пострадавших также нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее два человека погибли из-за взрыва бытового газа на пивоварне в Пятигорске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса.