СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

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Следственное управление СК по Белгородской области открыло уголовное дело по факту взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом. Об этом информирует сайт регионального ведомства.

"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр здания. Кроме того, тело 36-летнего погибшего в результате взрыва собираются направить на экспертизу для установления причины смерти.

Ранее под завалами дома, где произошел взрыв, был обнаружен погибший. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко взял ситуацию со взрывом дома на личный контроль. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южная в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.

По предварительной информации, в доме прописаны 24 человека. 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка.