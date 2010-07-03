СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
Следственное управление СК по Белгородской области открыло уголовное дело по факту взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом. Об этом информирует сайт регионального ведомства.
"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека", – сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр здания. Кроме того, тело 36-летнего погибшего в результате взрыва собираются направить на экспертизу для установления причины смерти.
Ранее под завалами дома, где произошел взрыв, был обнаружен погибший. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко взял ситуацию со взрывом дома на личный контроль. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.
Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южная в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.
По предварительной информации, в доме прописаны 24 человека. 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгородской области
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