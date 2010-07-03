Погибший обнаружен под завалами дома в Белгородской области, где произошел взрыв

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Спасатели нашли тело погибшего мужчины под завалами четырехэтажного дома в поселке Яковлево Белгородской области, где накануне произошел взрыв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.

"Нашли мужчину, он погиб", – подтвердила Гончаренко.

Кроме того, по фактам происшествия открыто несколько уголовных дел. Об этом заявил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

"Уголовные дела уже возбуждены, здесь уже работают следователи, и прокуратура, и полиция", – поделился Савченко.

Ранее сообщалось, что губернатор взял ситуацию со взрывом дома на личный контроль. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южная в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.

По предварительной информации, в доме прописаны 24 человека. 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме людей со списками эвакуированных и уточнить у очевидцев, какое количество людей могло проживать в доме по факту.