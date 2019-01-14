Бытовая опасность: как избежать взрыва газа в вашей квартире

За последний месяц произошло уже два случая взрыва бытового газа в жилых домах, которые привели к человеческим жертвам. Портал Москва 24 рассказывает, что можно сделать, чтобы предотвратить трагедию.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Меры предосторожности

Конечно, есть базовые вещи. Не разрешать детям самим пользоваться газовой плитой и не пользоваться электрическими приборами, если вы почувствовали запах газа, и звонить 04. Эти правила очевидны, хотя иногда и их нарушают. Но есть несколько нюансов, на которые тоже очень важно обращать внимание.

Во-первых, следите за состоянием гибкого шланга, который идет от газовой трубы к плите. Он не должен быть перекручен, натянут или касаться бытовых электроприборов. Кроме того, он должен пройти специальную сертификацию. Поэтому не стоит самостоятельно устанавливать туда любой шланг, подходящий по диаметру.

Во-вторых, не нужно самостоятельно проводить перестановку газовых приборов или их замену. Для этого существуют специализированные организации, которые смогут проверить и сам прибор, и способ его подключения.

В-третьих, категорически запрещено хранение и применение в квартирах баллонов со сжиженным газом. Если говорить о безопасности, то это справедливо и для частных домов. К примеру, еще полгода назад в Красном Селе (Красносельский район Санкт-Петербурга) в пристройке к частному дому произошла разгерметизация газового баллона. В результате прогремел взрыв, дом частично разрушен, погибли пенсионер 60 лет и десятилетняя девочка, еще трое человек были госпитализированы.

В-четвертых, если в вашем доме анонсирована проверка газового оборудования, то нужно предоставить доступ сотрудникам проверяющей компании в квартиру. Если вы хотите провести внеплановую проверку своего оборудования, то вы можете обратиться в городскую службу газа. Для этого необязательно чувствовать запах газа, и она должна быть проведена бесплатно. Исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр" Александр Старостин советует не пренебрегать проверками. "Есть частные компании, которые пытаются заниматься установкой газового оборудования, не всегда законно. Я бы рекомендовал обращаться именно в государственные органы, которые отвечают за эксплуатацию газового оборудования", – пояснил эксперт.