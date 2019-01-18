Новостройки обязали оснащать газовой сигнализацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Такое требование появилось в новом своде правил "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления", сообщает ТАСС.

Согласно ним, системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в многоэтажках должны быть установлены в теплогенераторных, помещениях общественного назначения и в квартирах при размещении в них газоиспользующего оборудования.

Для обеспечения устойчивости здания при взрыве газа в помещении должны быть предусмотрены легкосбрасываемые конструкции. Свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.

С 15 по 21 января "Мосгаз" проведет внеплановую проверку газового оборудования и систем газоснабжения в московских домах. График проверок будет размещен 15 января на официальном сайте и в аккаунтах "Мосгаза" в социальных сетях.

Поводом послужили два инцидента с газом, произошедших в Москве и Ростовской области. Утром 14 января произошел взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты. В результате взрыва были повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Погибли пять человек.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. В результате обрушения погибли 39 человек. По одной из версий, в квартире дома взорвался бытовой газ.