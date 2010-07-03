СК назвал официальную версию взрыва в доме в Белгородской области

15:44
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Взрыв в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел из-за повреждения газового оборудования. Это официальная версия следствия, передает ТАСС.
"Официальная версия случившегося – взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации – квартира на первом этаже", – заявил начальник регионального следственного управления СК РФ Станислав Захаров на встрече с пострадавшими.
Он добавил, что окончательную версию назовут после проведения всех экспертиз.
Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южной в поселке Яковлево 3 декабря. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.
В результате ЧП погиб один человек. Еще шестеро пострадали. В доме прописаны 24 человека, 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка. Под предварительной причиной ЧП рассматривается взрыв газового котла в одной из квартир.
По факту произошедшего Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело.
Пострадавшим от взрыва начали выплачивать первоочередные выплаты. 34 человека получат денежные средства на текущие расходы в размере 30 тысяч рублей.
Размер компенсаций за потерянное имущество определят на заседании оперативного штаба 4 декабря. Ситуацию со взрывом дома взял на личный контроль губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгородской области
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